Moto3 alle 14.20 (warm up alle 11.10), Moto2 alle 16 (warm up alle 11.20): sono questi i nuovi orari delle gare di domenica con cui si aprirà il Motomondiale. Dal venerdì alla domenica, ecco il programma completo del Qatar, in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e skysport.it

CORONAVIRUS, TUTTE LE NEWS