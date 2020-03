Le Libere di Moto2 in Qatar ci hanno regalato uno spunto tecnico molto interessante. Sulla moto di Joe Roberts (il migliore nella classifica combinata dopo le prime due sessioni) si vede il freno posteriore a mano, montato sul manubrio: praticamente come si usa sullo scooter. La leva del freno è posizionata sopra quella della frizione che, ormai, serve solo in partenza: il pilota ha quindi la mano “libera” e può sfruttarla per gestire il freno con maggiore sensibilità e, soprattutto, anche quando è inclinato sia a destra che a sinistra. Questo sistema, diffuso in Moto2, è utilizzato anche in MotoGP: il campione del mondo Marc Marquez lo ha recentemente riprovato. In definitiva, l’elettronica consente di non utilizzare la frizione e di sviluppare in questo senso i freni.