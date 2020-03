Domenica il GP del Qatar è in diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), sul web aggiornamenti in tempo reale con il live-blog su skysport.it. Gara di Moto3 alle 14:20, Moto2 alle 16

Sono in pochi i piloti a migliorare i propri tempi nella terza e ultima sessione di prove libere sul tracciato di Losail. Tra questi spicca Di Giannantonio (Beta Tools Speed Up), che chiude in 1:59.052 riuscendo a conquistare l'accesso diretto al Q2. Passi avanti anche per Canet , Bastianini e Gardner . Resta invariata la classifica nelle prime quattro posizioni, occupate da Roberts (American Racing, solo 15° nelle FP3), dalla coppia dello Sky Racing Team VR46 Bezzecchi-Marini e da Nagashima (Red Bull KTM Ajo).

Lowes unfit: weekend già finito

Non è sceso in pista nelle terze libere Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS): reduce dall'operazione alla spalla destra dopo l'infortunio che si era procurato nei test privati di Jerez, il pilota britannico ha forzato il più possibile per far parte della gara ma il dolore è ancora troppo forte. D'altronde già dopo la prima visita parlando dei tempi di recupero si parlava delle gare europee per rivederlo in pista al 100% della forma.