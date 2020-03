Paura per Maverick Vinales. Il pilota è stato suo malgrado protagonista di un incidente mentre girava con una moto da cross sul circuito Bergueda Olvan di Barcellona. L’account Facebook ufficiale della Yamaha fa sapere che lo spagnolo si è sottoposto ai controlli medici necessari: "Vinales sta bene e non ha riportato fratture". Maverick ha trascorso la notte in ospedale a scopo precauzionale, come si vede dalla foto postata dalla Yamaha in cui appare sereno e sorridente. Pericolo scampato dunque per il pilota, che adesso avrà tempo sufficiente per recuperare al 100%: a causa dei rinvii provocati dell’emergenza coronavirus, la prima gara della MotoGP è in programma il prossimo 3 maggio a Jerez.