Il coach della VR46 spiega la centralità delle videochiamate per trasferire indicazioni e stati d'animo a tutte le persone impegnate a continuare con la routine da sportivi nonostante l'emergenza. E racconta del suo difficile stato emotivo dal cuore dell'emergenza coronavirus, la provincia di Bergamo. "Niente di peggio nella mia vita", spiega, proprio lui che la vita la rischiò in un incidente pauroso in pista

CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI DEL 23 MARZO