Pecco Bagnaia è atteso ad una stagione molto importante della sua carriera: quest'anno la Ducati gli garantisce una moto ufficiale per coronare il suo sogno, passare nel team ufficiale nel 2021. Ne abbiamo parlato direttamente con lui, in attesa di vederlo domenica nella gara virtuale del Mugello, che potrete seguire su Sky Sport MotoGP (canale 208) alle 15

Ciao Pecco come stai?



"Tutto a posto, dai, andiamo avanti, sembra di essere in un film, nessuno di noi si sarebbe mai aspettato una situazione del genere. È complicato per tutti in Italia, soprattutto in Lombardia, ma l'unico modo per uscirne è stare a casa".

Ti senti di fare un appello? Voi come piloti siete visti come supereroi per tanti bambini

"Siamo tutti uniti in questa situazione, dobbiamo solo stare a casa e cercare di passare il tempo nel miglior modo possibile".

Cosa fa un pilota di MotoGp per mantenersi in forma dal punto di vista fisico e mentale?

"Dal punto di vista fisico possiamo solo allenarci in casa e per fortuna ho degli attrezzi, anche se non è la stessa cosa. Anche la motivazione è diversa, oltretutto non sapendo quando inizia il campionato è sbagliato allenarsi troppo duramente. Se partiamo tra due mesi, per dire, e in questo intervallo ti alleni al massimo, arrivi a fine stagione che sei scarico. Bisogna fare mantenimento, seguire una dieta ferrea, mangiando nel miglior modo possibile. Si fanno addominali, flessioni, stretching, ma è difficile avere la stessa motivazione in casa".

E giocate a Gran Turismo (videogame online di auto da corsa), vi trovate on line voi dell'Academy?

"Ci siamo quasi tutti, Sanchio (Mauro Sanchini), Valentino, Migno, Fuligni, Pasini, Roberto Brivio e la competizione è bella. Abbiamo il nostro campionato, le ultime tre sfide le ho vinte io e sto andando a prendere Pasini".

Giocate a tutti gli orari?

"Abbiamo delle sfide ben organizzate, ci si allena per fare il tempo vero e proprio. Per ora è davanti Pasini, che non vince da tre gare e vuole tornare in testa"

Quanto ti manca salire sulla tua Ducati?

"Al momento non ci voglio neanche pensare troppo, anche perché la situazione ora è troppo incerta. Da un certo punto di vista, egoisticamente parlando, è meglio che ci sia la quarantena dappertutto così quando ripartiremo saremo tutti allo stesso livello. Mi manca molto andare in moto, la sensazione di miglioramento che avevo provato ai test, di ritmo e in generale di prestazione mi manca molto. Penso che mi mancherà per tanto tempo, è questo che temo, ma bisogna adeguarsi".

Un calendario così compresso sul finale della stagione ti preoccupa?

"Sinceramente penso che sia uguale per tutti, avremo così tanta voglia di ricominciare che sentiremo meno la stanchezza".

Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, è convinto che sarà il tuo anno perché se l'anno scorso è stato di apprendistato, questa sarà una stagione da protagonista per te

"Me lo auguro, secondo me le premesse ci sono tutte. L'anno scorso è stato tosto, con troppe cadute che non sono da me, se pensi che nei due anni precedenti sono caduto 4 e 6 volte. Quest'anno, ai test, sono partito un po' più cauto per ritrovare il feeling con la moto e ora, con la Ducati 2020 e la squadra attorno a me, posso avere tutto quello di cui ho bisogno per raggiungere i risultati che stiamo cercando. Il mio obiettivo è arrivare in Ducati ufficiale nel 2021, per farlo devo meritarmelo".

Pensi che la tua stagione sia stata giudicata troppo severamente anche alla luce delle ottime prestazione dell’altro rookie Fabio Quartararo?

"Fabio ha fatto una stagione al di sopra di ogni aspettativa, anche della Yamaha. Ha fatto dei risultati incredibili, come aveva fatto in precedenza Zarco. Detto questo, i commenti negativi arrivano sempre, però sono la cosa che conta meno perché solo tu sai su cosa stai lavorando, sulle tue difficoltà e su come stai cercando di risolverle. Inutile perdere tempo sui commenti negativi, soprattutto se arrivano da chi non è neanche dell'ambiente, vai solo fuori di testa. Se i commenti arrivano da Ciabatti, Tardozzi o da qualcuno del mio team o della mia famiglia, allora bisogna crescere e imparare, ma per esempio i social sono pieni di leoni da tastiera".