Il pilota dello Sky Racing Team VR46 sta trascorrendo la quarantena a Torino insieme alla sua famiglia, che ha raggiunto dopo il GP del Qatar. Ha già messo a posto tutto quello che non aveva mai sistemato a casa e spiega: "Per la prima gara devo farmi trovare fresco, quindi non si può esagerare con lo stress fisico. Guidare una Moto3 è comunque impegnativo, e sarà la prima cosa che farò quando torneremo alla normalità: mi manca"

