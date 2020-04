Sabato 11 aprile aprile è il "Lorenzo day" su Sky Sport MotoGP (canale 208). Dalle 6 del mattino scatta una programmazione speciale dedicata al pilota maiorchino, vincitore di cinque titoli mondiali, soprannominato "Martillo" per via della sua esultanza con il martello. Tra le gare proposte c'è anche la prima vittoria con la Ducati, al Mugello nel 2018. Il collaudatore Yamaha sarà inoltre ospite di #CasaSkySport, in diretta dalle 19 su Sky Sport 24 (canale 200)

