Comunicato congiunto dei promotori del GP di Misano: "Proseguiamo nel lavoro per mantenere in calendario il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dall'11 al 13 settembre". Due gli aspetti fondamentali da considerare: il primo è legato alla sanità e alla sicurezza, il secondo riguarda la sostenibilità economica dell'evento

"Le parole del presidente Stefano Bonaccini sono uno stimolo potente a proseguire nel lavoro che stiamo facendo in queste settimane per mantenere in calendario il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dall'11 al 13 settembre". Lo scrivono in una nota Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Misano World Circuit: "Siamo ottimisti, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha una prospettiva di lavoro, non più quella del dubbio".