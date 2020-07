Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport l'annuncio verrebbe dato a Jerez. Per Rossi contratto di un anno (2021) più opzione per il 2022 quando avrà 43 anni. Guiderà una M1 ufficiale per il team satellite Yamaha che oggi ha in sella Quartararo e Morbidelli

Quando il silenzio è lungo, prima o poi arriva il botto. L’anticipazione della Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Valentino Rossi deflagra in un periodo di pausa e di attesa: per le sue decisioni sul futuro, per il via della stagione il 19 a Jerez. L’annuncio che doveva arrivare a metà giugno, arriverá a quanto sembra a metà luglio o poco più. In Spagna insomma, settimana prossima, dovremmo avere l’ufficialità.

L'opportunità leggi anche Quartararo: "Rossi idolo, nessuno può sostituirlo" Il dubbio e le riflessioni di Valentino si sarebbero sciolti a favore di una scelta tanto folle quanto affascinante. Continuare, ancora, tre stagioni compresa questa, a correre in quella MotoGP di cui è senza dubbio e da molto tempo il simbolo. L’approdo è relativamente nuovo, nel senso che dopo aver ingaggiato Fabio Quartararo per il team ufficiale dal 2021, la Yamaha ha tenuto da parte per Valentino proprio la M1 del francese. Quella del team Petronas, dove Rossi dovrebbe avere come compagno di squadra il suo amico e allievo Franco Morbidelli. Pare che a questo punto Rossi abbia scelto di provare a convertire quella che sembrava una diminuzione in un’opportunità.

Perché due anni leggi anche Rossi: "Petronas? Non sarebbe una passerella" Decidere per un biennale (dal quale presumibilmente puó uscire quando vuole) significa avere per la testa degli obiettivi che vadano oltre il ruolo di vecchio simbolo leggendario e di comprimario. Il record di vittorie mondiali di Giacomo Agostini, primo di tutti i tempi, tutto sommato non è così irraggiungibile. Si parla di 8 vittorie da portare a casa per raggiungerlo e di 9 per batterlo. Agostini è a 123, Rossi a 115. Non è affatto banale esserselo messo in testa a 41 anni suonati, ma è anche l’unica maniera di approcciare il mondiale, l’unica di Rossi, l’unica di tutti i campioni, l’unica di tutti i piloti: se si corre lo si fa pensando di poter vincere. Anche se poi le cose dovessero andare in un’altra direzione. Senza contare quel vuoto relativo al decimo mondiale che sembrava vinto a due gare dalla fine del mondiale 2015 e che invece è andato perso in circostanze che addosso a Rossi bruciano ancora e che hanno bruciato soprattutto il suo rapporto con Marquez, che al momento sembra proprio l’erede.