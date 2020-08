Ducati in primo piano in Austria, dove con le parole del Manager Battistella è stata ufficializzata la decisione di Dovizioso di lasciare il team. In seguito alle dichiarazioni del pilota ("Quando finisce una relazione ci sono pro e contro, mi dispiace, ma era la scelta giusta da prendere per focalizzarci sulla stagione in corso. Ora non ho un piano B, ma nel Motorsport possono sempre aprirsi delle porte") arrivano quelle del Direttore Generale Ducati, Luigi Dall'Igna: "Sono particolarmente orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto insieme, abbiamo fatto sognare tantissimi tifosi, ognuno nel suo ruolo ha fatto tantissime cose, anche se poi è impossibile non sbagliare nulla, sicuramente lungo il percorso anche noi commesso degli errori. Insieme ad Andrea abbiamo deciso di non parlare troppo dei dettagli della decisione che ha preso, dobbiamo restare focalizzati sull'obiettivo del titolo su cui crediamo tutti, ora dobbiamo mantenere equilibrio per fare bene il lavoro che abbiamo davanti. Ciò che è successo lo sappiamo solo noi, lascio agli altri le voci, la realtà è che non siamo riusciti a trovare una soluzione giusta per entrambi".