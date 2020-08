La stagione 2020 della MotoGP verrà ricordata non solo per il rinvio del Mondiale a causa dall’emergenza coronavirus, ma anche per i tanti trasferimenti da un team all’altro annunciati per il 2021. È stato fin qui un mercato piloti ricco di novità: dentro questo vortice di cambiamenti è finito anche Andrea Dovizioso, uomo simbolo della Ducati, moto che guida dal 2013 e con cui ha conquistato tre secondi posti negli ultimi tre Mondiali (alle spalle di Marc Marquez). Simone Battistella, manager di Dovizioso, ha rivelato a Sky Sport che Andrea non rinnoverà il proprio contratto con la Ducati: le parti si separeranno quindi nel 2021, dopo una collaborazione lunga 8 anni. Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse, ha confermato la notizia ai microfoni di Sky Sport: "È un peccato, siamo stati con Andrea per 8 anni e saremo comunque insieme a per altre 11 gare. Abbiamo vinto insieme fino ad ora e vogliamo aggiungere altri successi alle 13 vittorie già conquistate. Questo è il momento in cui ricordare i tre secondi posti negli ultimi tre Mondiali, soltanto Marc Marquez ha vinto più gare di noi in questi anni. Purtroppo, come ha detto Simone Battistella (manager di Dovizioso, ndr), ci siamo incontrati e abbiamo constatato che non c’erano più le condizioni per proseguire questo rapporto oltre la scadenza naturale alla fine di questa stagione. Ne prendiamo atto. La volontà nostra e di Andrea è quella di ottenere il massimo in questo campionato, è un Mondiale ancora aperto. Finalmente abbiamo ritrovato qui a Spielberg le sensazioni che avevamo un po' perso nelle ultime due gare, quindi cercheremo di vincere il GP d’Austria".