Morbidelli: "Zarco mezzo assassino? Ho sbagliato"

Franco Morbidelli torna su quanto successo domenica a Spielberg: "Più rivedo l'incidente, più mi rendo conto della pericolosità dalla manovra di Zarco e non riesco a capire cosa gli sia passato per la testa. Spero che facciano un buon lavoro nel sanzionarlo, per fargli capire che la manovra che ha fatto è stata sconsiderata. Ma ho sbagliato a etichettarlo come mezzo assassino, gli ho chiesto scusa per averlo fatto"

Prime parole di Morbidelli, nel giorno in cui lui e Johann Zarco sono stati convocati dalla Commissione della FIM per l'incidente di domenica. Il pilota italo-brasiliano ha parlato ai microfoni di Sky, intervistato da Antonio Boselli: "Etichettarlo come un mezzo assassino è stato un errore, perchè si dà per scontato la volontarietà dell'azione. Gli ho già chiesto scusa per averlo chiamato in quel modo. Sono ancora shockato per la manovra che ha fatto, ma chiamarlo in quel modo è stato un errore. Fatico a capire cosa gli sia passato per la testa subito prima del sorpasso, spero che facciano un buon lavoro nel sanzionarlo per fargli capire che la manovra che ha fatto è stata sconsiderata".