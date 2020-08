Rossi: "Non ho cambiato idea, non voglio smettere"

Valentino in conferenza, nella settimana del GP di Stiria: "L'incidente tra Zarco e Morbidelli è stato spaventoso, ma non mi ha fatto cambiare idea: voglio continuare, nel 2021 correrò ancora. Le curve 2 e 3 sono pericolose, va modificato il layout" ZARCO-MORBIDELLI, LE NEWS

Nel giorno della conferenza piloti del GP di Stiria, che si correrà sullo stesso circuito austriaco di domenica scorsa (gara di MotoGP domenica alle 14, live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, qui la guida tv), l'incidente Zarco-Morbidelli (qui il video dell'incidente dall'on board di Rossi) è ancora in primo piano. Ne parla anche Valentino Rossi: "È stato un incidente terrificante, spaventoso, siamo stati davvero fortunati a non farci male, ma non mi ha fatto cambiare idea sul mio futuro: l'anno prossimo correrò ancora. Non ho mai preso in considerazione l'ipotesi di smettere, dopo quanto successo nel weekend scorso". "Se non dovessi correre con le moto mi piacerebbe farlo con le auto, per esempio nelle 24ore, ma sarebbe comunque qualcosa di pericoloso, quindi...dovrei chiudermi in ua fattoria o restare a letto tutto il giorno...Ma se sei un pilota dei rischi ci sono sempre. Quindi no, non ho cambiato idea, correrò ancora l'anno prossimo", aggiunge Valentino".

"Parlare subito con Zarco, non la settimana successiva" Bisognerebbe parlare con Zarco appena dopo il GP, non settimana prossima. Il nostro è uno sport molto pericoloso, in gara tutti sono molto aggressivi ma bisogna pensare di non esagerare, altrimenti è un problema, bisogna sempre avere rispetto per gli avevrsari e non pensare di essere in pista da soli. quando si torna in pista è bello, più che altro bisogna cercare di metabolizzare"