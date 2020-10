Nakagami on fire: "Guido più tranquillo e libero"

Giovedì l'annuncio del rinnovo con Honda, venerdì il miglior tempo nelle libere ad Aragon, nel GP di Teruel: "Meno stress, penso solo a dare il massimo e divertirmi" spiega Nakagami. Honda tra le migliori anche con Crutchlow (3° nelle Libere 2) e Alex Marquex (10°), in difficoltà le Ducati. Yamaha al lavoro in ottica gara, Suzuki competitive GP TERUEL, GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE

La differenza di temperatura, qualche grado in più d'asfalto, non ha fatto i miracoli sperati per qualcuno e cambiato i valori in pista. Il venerdì di Aragon ci ripropone i protagonisti di domenica scorsa. On stage la Honda, che attinge dalla nuova linfa vitale visto che il giapponese Nakagami, fresco di rinnovo con il Team LCR, è lì davanti a tutti. Anche Alex Marquez e Cal Crutchlow vanno forte a testimonianza che la HRC, assente Marc Marquez, sta mettendo a punto una moto "digeribile" anche per gli umani ed il fratellino di Marc é sempre più illuminato.

"Penso solo a fare il massimo e a divertirmi" approfondimento Nakagami rinnova con la Honda: contratto biennale Nakagami si gode il periodo d'oro: "Dopo aver annunciato il rinnovo con la LCR mi sento più libero e tranquillo, ora non devo negoziare più nulla, devo solo pensare a scendere in pista, fare il massimo e divertirmi. Questo mi semplifica di sicuro le cose... Ho avuto un passo molto buono già nella prima sessione, come settimana scorsa, questo è confortante, sia per la prestazione sia per capire il rendimento delle gomme". Tutte le Honda stanno andando molto bene, qual è il segreto? "Non ce ne sono. Rispetto a settimana scorsa non abbiamo modificato nulla, abbiamo anche tratto ulteriore vantaggio dai dati raccolti. L'importante ora è continuare su questa strada".

Yamaha, lavoro in ottica gara. Suzuki competitive Gli orari GP Teruel, si corre ancora ad Aragon: gara alle 13 Le Yamaha, Vinales 2° e 4° quarto nella combinata, hanno lavorato in ottica gara cercando di capire il rendimento delle gomme, mentre Morbidelli si dice molto soddisfatto della sua M1. La Suzuki dal canto suo dimostra ottima competitività su questa pista con Mir e Rins a ridosso dei primi con una moto che, quando c'è da chiudere la traiettoria, non sembra avere rivali.