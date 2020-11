Valentino Rossi torna in pista con la sua Yamaha dopo quasi un mese nelle libere e nelle qualifiche al Circuit Ricardo Tormo di Valencia, gara decisiva in vista dell'assegnazione del titolo. Il GP d'Europa in diretta domenica su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno con questi orari: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

La MotoGP in pista per un trittico finale da brividi, in cui si assegnerà il titolo Mondiale. Il circus è a Valencia per il GP d'Europa, dove si correrà il primo di due round consecutivi al Circuit Ricardo Tormo. Con ben sei piloti ancora in corsa per il titolo iridato, sarà battaglia vera, a cominciare dalla pole di oggi. Il venerdì, su asfalto bagnato, ha visto il miglior tempo di Miller, davanti ad Aleix Espargaró e a Morbidelli. 8° Dovizioso, che precede Quartararo, con il leader del Mondiale Mir che ha chiuso con il 10° tempo.

Valentino Rossi torna in pista vedi anche Rossi già al lavoro nel box a Valencia. FOTO Tutti i riflettori saranno puntati su Valentino Rossi, che torna in pista dopo quasi un mese (ultimo GP a Le Mans lo scorso 11 ottobre) di stop a causa della positività al coronavirus. Il Dottore ha ricevuto il via libera venerdì, dopo il doppio tampone negativo ed è subito sceso ai box della Yamaha per cominciare il lavoro in vista delle ultime sessioni di libere e delle qualifiche.

Le sanzioni alla Yamaha leggi anche Irregolarità sui motori, sanzionata la Yamaha Questo weekend valenciano si era aperto con la penalizzazione alle Yamaha inflitta dalla FIM per aver sostituto le valvole dei propri motori senza rispettare il protocollo tecnico che prevede l'approvazione unanime degli altri costruttori. L'infrazione del regolamento è avvenuta nelle prime gare della stagione a Jerez sui motori usati dai piloti Yamaha. La Federazione ha tolto 50 punti alla Yamaha nella classifica costruttori e nella classifica team 20 punti alla squadra ufficiale e 37 al team satellite Petronas. Non sono stati toccati, invece, i punti assegnati a Quartararo, Vinales e Morbidelli.

KTM senza Lecuona, in isolamento ad Andorra leggi anche Il fratello è positivo, Lecuona salta GP d'Europa Il team Red Bull KTM Tech3 è in pista a Valencia con il solo Miguel Oliveira. Iker Lecuona, sebbene negativo al tampone a cui si è sottoposto martedì, deve restare in isolamento 10 giorni avendo un contatto stretto positivo al coronavirus, il fratello con cui vive ad Andorra.

Salvadori alla prima con l'Aprilia leggi anche Aprilia, Savadori sostituirà Smith negli ultimi GP Attesa anche per le prime qualifiche della carriera in MotoGP di Lorenzo Salvadori, che in questo finale di stagione prenderà il posto in Aprilia di Bradley Smith. Campione italiano in carica della Superbike e collaudatore per il team di Noale, Savadori ha collezionato nella massima categoria del CIV sei vittorie e due secondi posti: ora è pronto per le prime qualifiche nella principale categoria del Motomondiale.

Il programma del GP d'Europa Il GP d'Europa è live su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW TV. Di seguito gli orari delle gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20 MotoGP alle 14 (differita alle 17.05 su TV8). Dalle prove libere alle gare, le telecronache di MotoGP saranno di Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini.

La classifica del Mondiale leggi anche Morbidelli a -25 dalla vetta: 5 piloti in 28 punti Con sei piloti racchiusi in 32 punti, la corsa al Mondiale a tre gare dal termine, è un vero e proprio rebus. Guida la classifica Joan Mir, giovane pilota della Suzuki, che vanta 14 punti di vantaggio su Quartararo e 19 su Vinales. Alle loro spalle c'è tanta Italia, con Morbidelli (-25), Dovizioso (-28) e Rins (-32) ancora ampiamente in gioco per il titolo. Valencia sarà un importante viatico per chi vorrà stappare lo champagne a fine stagione.