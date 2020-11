Intervistato da Antonio Boselli, Dovizioso conferma: "Abbiamo deciso di prendere un anno sabbatico. Abbiamo parlato anche con Aprilia, ma non c'è la mia disponibilità. Honda? Uno dei motivi anche per cui abbiamo deciso di non firmare è per essere liberi di fare ciò che vogliamo. Non è il momento di parlare nel 2021, ma nel motorsport ci sono novità continue, è tutto molto veloce". Rossi: "Dovizioso e Crutchlow più pronti di Lorenzo" VALENCIA, LA GUIDA TV SU SKY

L'anno prossimo prendi l'anno sabbatico o resti in attesa che si aprano eventuali porte? "In questo momento abbiamo deciso di prendere un anno sabbatico, abbiamo preferito non firmare con varie proposte che abbiamo avuto (Yamaha, Honda e KTM, ndr), ci sono state diverse motivazioni del perchè non siano andate in porto. Mi ha fatto molto piacere sentire questo supporto, ma alla fine abbiamo preferito essere liberi, l'anno prossimo mi divertirò a fare motocross con i miei amici...stiamo lavorando su altri progetti. Sono molto contento di avere al mio fianco sponsor importanti che vogliono continuare per me, anche per cercare di lavorare per il 2022. Se fosse possibile e dovessero emergere situazione interessanti benissimo, altrimenti niente".

Se Aprilia venisse con un progetto in linea con le tue richieste valuteresti questa opzione?

"Abbiamo già parlato con Aprilia, non è che abbiano aspettato la sentenza di Iannone, si sono mossi come tutti per cercare di capire, mi ha fatto piacere anche questo. Ma per correre il 2021 non c'è la mia disponibilità".

Honda Marquez, il recupero non sta dando esiti sperati Honda: c'è il rischio che Marquez salti la prima parte della stagione. In quel caso saresti libero "Non ne ha parlato direttamente il team, non posso commentare questo. In ogni caso abbiamo parlato con Honda, non abbiamo fatto un accordo ma c'era un interesse da parte loro. Uno dei motivi anche per cui abbiamo deciso di non firmare è per essere liberi di fare ciò che vogliamo. Non è il momento di parlare nel 2021, ma il motorsport è così, ci sono novità continue, è tutto molto veloce".