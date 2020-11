"Crutchlow ha firmato per un 2021, ma mi aspetto che continui anche nelle stagioni successive. Abbiamo pensato di dover migliorare il tester team, quest'anno è stato molto difficile. Jorge ha svolto solo due giorni di prove all'inizio a Sepang, poi con l'emergenza Covid purtroppo i piani sono saltati. Non abbiamo avuto la possibilità di fare belle cose con Lorenzo, il test a Portimao non è andato bene. Peccato per i risultati, perchè poteva andare molto meglio, e perchè abbiamo perso la possiblità di provare tante cose."

"Non ricordo da quanto non mi diverto in moto"

"Yamaha, troppe difficoltà quando manca grip"

"Non serve una rivoluzione culturale per il 2021. Abbiamo vinto 6 gare, abbiamo lavorato bene anche se allo stesso tempo abbiamo commesso errori importanti. Non vorrei parlare più delle valvole, ma dalla prima gara siamo stati in difficoltà soprattutto con i motori, questo non ha aiutato le prestazioni dei piloti. Il problema è che ci sono circuiti e gare in cui siamo molto veloci, quando tutto va bene siamo velocissimi, ma quando manca grip andiamo in difficoltà, è successo già in passato e non abbiamo ancora trovato le soluzioni giuste da questo punto di vista. Anche quest'anno ovviamente abbiamo cambiato la moto: ne abbiamo 2 diverse, 3 piloti hanno la factory spec. e Morbidelli ha una moto con un motore diverso, dobbiamo passare più tempo con questo nuovo modello e fare chiarezza, questo motore ha maggior potenziale".