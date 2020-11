Dopo la festa di Valencia, in cui Joan Mir ha celebrato il titolo in top class, il campionato si sposta in Portogallo per l'ultimo appuntamento dell'anno (esordio per la MotoGP a Portimao). Da assegnare ancora i Mondiali di Moto2 e Moto3, con tanti italiani in corsa. Attenzione agli orari delle gare: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13.20 e MotoGP alle 15. Il weekend del Portogallo in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) PORTIMAO, LE LIBERE DI MOTOGP LIVE

Non c'è respiro per il Motomondiale, che torna in pista e lo fa per la prima volta a Portimao, spettacolare circuito nell'Algarve che in questa stagione ha già ospitato Superbike e Formula 1. Sarà il GP del Portogallo a chiudere questo 2020, che ha già visto assegnare il titolo più prestigioso, quello della classe regina, andato al pilota spagnolo della Suzuki Joan Mir a Valencia.

Il programma del GP di Portogallo approfondimento Mir baby campione, a che età hanno vinto gli altri Il GP del Portogallo si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 novembre live su Sky Sport MotoGP (canale 208), in streaming su NOW TV, con la conferenza stampa dei piloti ad aprire la settimana giovedì 19 novembre alle 18. Di seguito gli orari delle gare: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13.20 MotoGP alle 15. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di MotoGP saranno a cura di Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Moto2, Bastianini sogna il titolo leggi anche Bastianini e Arenas campioni in Portogallo se... Occhi puntanti alla gara di Moto2, dove la corsa al titolo è totalmente aperta. Guida la classifica Enea Bastianini con 194 punti, seguito da Sam Lowes (180), Luca Marini (176) e Marco Bezzecchi (171). Sono dunque ben tre gli italiani che possono ambire al successo, con Bastianini sicuro del titolo in caso di arrivo nei primi quattro posti a prescindere dal risultato dei suoi avversari.

Moto3, Arbolino non molla Arenas leggi anche Moto3, Arbolino vince e riapre il Mondiale Lotta aperta anche in Moto3, dove a guidare la classifica c'è Albert Arenas con 170 punti. Dietro allo spagnolo troviamo il giapponese Ai Ogura (162) e l'italiano Tony Arbolino (159). Per essere sicuro della vittoria, Arenas dovrà chiudere il GP del Portogallo nei primi due posti.

Programmazione speciale Questa settimana da non perdere i nuovi speciali di Sky Sport MotoGP: sabato 21 novembre, alle 18 e alle 20, "Suzuki, passione pura": Antonio Boselli e Sandro Donato Grosso presentano i piloti protagonisti di questa fantastica stagione e la squadra ai box della Suzuki che ha conquistato il titolo mondiale piloti 2020. Sempre sabato, alle 18.15 e alle 19.45, appuntamento con "46, Fast forward", one to one con Valentino Rossi: l'ultima tappa è l’occasione per fare il punto sulla stagione che si sta concludendo e su quella alle porte, che vedrà Valentino Rossi sulla Yamaha del team Petronas al fianco di Franco Morbidelli. Infine, come ogni anno, domenica 22 alle 20, in programma il Galà del Motomondiale, l’appuntamento ufficiale che chiude la stagione con la premiazione dei piloti arrivati ai primi tre posti della classifica generale e dei team che hanno conquistato il titolo costruttori. In onda subito dopo Race Anatomy delle 19, il Galà vedrà al commento di Guido Meda e Rosario Triolo.