Il 2020 di Dovizioso: stagione triste e ingiusta

Mai veramente in gioco nel Mondiale, proprio nell'anno in cui invece per tutti avrebbe dovuto diventare campione del mondo: quelli di Dovizioso è stato un 2020 inimmaginabile quanto ingiusto, che si è concluso con la mazzata del ritiro

Una stagione maledetta, inimmaginabile, triste, ingiusta per quello che è stato negli ultimi anni il nostro miglior pilota in MotoGP, l'unico che sia riuscito a impensierire e battere Marc Marquez. Il Dovi quest'anno avrebbe dovuto diventare campione del mondo per tutti e invece non è mai stato davvero in gioco e alla fine è arrivata pure la mazzata del suo ritiro. Anno sabbatico col cross, fine di una carriera invidiabile o rientro inatteso ancora non si sa, ma quell'annuncio e poi quell'ultima gara in Portogallo sono state situazioni dure, tristi, quasi impossibili da digerire per chi lo ha conosciuto e visto correre. Il Dovi non è mai stato né ha mai voluto essere un trascinatore, ha sempre goduto di affetti e stima tranquilli, come lui. Un ragazzo sensibile, divertente, appassionatissimo, un pilota "ingegnere" che analizzava e discuteva ogni particolare, ogni sensazione. Insomma uno diverso, una personalità forte, sicura, decisa, un modo di guidare intelligente, ragionato, poco istintivo (anche se per andare così forte in MotoGP di istinto ne devi avere comunque molto), ma con spesso colpi di genio assoluti nei finali di gara contro Marquez.

Andrea è figlio di Antonio, un appassionatissimo soprattutto di cross. Ora forse sarà finalmente felice di avere un figlio crossista, anche se il Dovi si è sempre allenato con quella specialità e ha trasmesso la passione anche al suo compagno Petrucci. Quasi tutti i piloti credono che sia l'allenamento migliore in aggiunta a corsa, ginnastica, pesi, bici. Dovizioso è sempre stato un pilota completo anche per il suo allenamento serio e tosto, per guidare quelle bestie lì, soprattutto le Ducati, ci vuole forza.