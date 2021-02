Uccio in diretta a Sky fa il punto sul futuro di Rossi e non solo. "Valentino deciderà dopo 6-7 gare se rinnovare anche per il 2022, vedremo quanto si starà divertendo e quanto sarà competitivo", spiega. Sull'ingresso del Team VR46 in MotoGP: "È ora di pensare a una squadra nella principale classe del Motomondiale. Per la moto il nostro cuore è con Yamaha". Test dell'Academy a Portimao rinviati a settimana prossima: "Condizioni meteo disastrose"

MOTOGP, CALENDARIO PRESENTAZIONI