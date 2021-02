Nakagami, è ora di mantenere le promesse

Do un'occhiata alla storia di Takaaki Nakagami e vedo subito che è nato a Chiba, in Giappone, il 2 settembre 1992. Quello che mi colpisce è Chiba, una città alla periferia sud est di Tokio con poco meno di un milione di abitanti da dove sono arrivati molti piloti, tra tutti cito Tetsuya Harada. Chissà cosa c'è lì che stimola molti giovani nipponici a correre in moto. Al di là di Chiba, una volta dal Giappone arrivavano moltissimi piloti forti, vincenti. Personaggi, generalmente molto simpatici e divertenti, che in molti stando in squadre italiane -per via della lingua sdrucciola comune- sapevano parlare piuttosto bene l'italiano. Sono stati moltissimi sia nelle piccole, sia nelle grandi cilindrate. Basti pensare che una volta al campionato nazionale giapponese in 250 si iscrivevano 400/500 piloti e che le prove per selezionarli duravano una ventina di minuti.

I giapponesi nella storia della MotoGP

Poi torniamo a Nakagami, ve lo prometto, ma ora voglio buttarvi lì un mucchietto di nomi celebri di piloti giapponesi forti, che hanno fatto la storia di questo sport insieme alle 4 Grandi Sorelle (Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki). Abe, Aoyama e i 3 fratelli Aoki. Poi Fujiwara, Haga, Arada, Ito, Kagayama, Kanaya, Katayama, Kato, Kiyonari, Nagashima, Nakagami, Nakano, Ogura, Okada, Ono, Sakai, Sakata, Sasaki, Shimizu, Suzuki, Taira, Takada, Takahashi, Tamada, Tanaka, Toba, Tokudome, Tomizawa, Ueda, Ui, Ukawa, Wakai, Yamaguchi, Yanagawa.

Ovviamente non sono tutti, ma credo bastino. Ai più vecchi di noi o agli appassionati storici questa sfilza apparentemente senza senso dirà invece moltissimo, ci ricorderà momenti, storie, drammi, emozioni, sorrisi, coraggio. Soprattutto coraggio perché una volta i piloti giapponesi erano particolarmente coraggiosi, aggressivi forse per via di quella selezione pazzesca per emergere. Bei (2) tempi andati che ancora gli sforzi di Dorna con la Asian Junior Cup non sono riusciti a replicare. Qualcosa si muove, però e pilotini asiatici ne arrivano, poco alla volta ci saranno anche quelli vincenti.