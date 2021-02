Nel giorno della presentazione della Ducati 2021, su Sky lo speciale "Ducati, una nuova era" (anche on demand), in cui Sandro Donato Grosso intervista il Direttore generale Ducati Dall'Igna: "Abbiamo fatto un cambiamento importante con Bagnaia e Miller, passare nel team ufficiale è un grande passo per entrambi. Mi manca il titolo piloti, è il vero e unico sogno professionale che mi resta da raggiungere. Mi aspetto Mondiale competitivo, la costanza sarà fondamentale"



BAGNAIA: "OBIETTIVO? VINCERE IN QATAR, POI..."