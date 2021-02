Il Team manager Ducati nel giorno della presentazione della moto 2021: "Squadra competitiva, sono molto fiducioso, saremo della partita". Dall'Igna: "A Bagnaia e Miller manca poco per il titolo. Vogliamo essere protagonisti puntando a difendere il titolo costruttori e vincere anche quello piloti" VIDEO. BAGNAIA-MILLER, L'EMOZIONE SULLA DUCATI Condividi:

La Ducati mostra i muscoli: svelata la sua Desmosedici con la livrea 2021, affidata alla nuova coppia formata da Pecco Bagnaia e Jack Miller. La carica del Team manager Davide Tardozzi: "Sono convinto che la squadra sia competitiva come team e gruppo di ingegneri, area che è stata potenziata e migliorata ulteriormente da Dall'Igna. Sono molto fiducioso: gli ingegneri sono molto apprezzati, annualmente qualcuno cerca di portarcene via un paio, ma mi fa molto piacere vedere che alcuni preferiscano restare qui per continuare a crescere con noi".

"Ce la giochiamo" Lo speciale Dall'Igna a Sky: "Il futuro è oggi". VIDEO Il Mondiale si avvicina, si comincia il 28 marzo in Qatar: "Per 10 mesi devi svegliarti concentrandoti a migliorare e a fare bene, fino ad andare a letto pensando di esserci riuscito perchè altri con il tuo stesso talento lo fanno. Sono convinto che saremo della partita, ce la giochiamo", aggiunge Tardozzi.

Dall'Igna: "Bagnaia e Miller, manca poco per il titolo" VIDEO Miller: "Ducati un traguardo, ma ho tanto da dare" Alle parole del Team manager Ducati si aggiungono quelle del Direttore generale Dall'Igna (intervistato in esclusiva da Sandro Donato Grosso, nello speciale on demand 'Ducati, una nuova era': "L’inizio di una nuova stagione è sempre un momento speciale ed emozionate, quest'anno lo sarà ancora di più perché avremo una squadra completamente rinnovata. Ci sono momenti della vita in cui bisogna cambiare, questo era il momento di farlo. Abbiamo puntato su due giovani di grande talento come Bagnaia e Miller che hanno già maturato tantissima esperienza con la Ducati, quindi c'è una certa continuità nel progetto. Credo tanto nel talento di Bagnaia e Miller, manca poco a entrambi per giocarsi il titolo. Bagnaia porta al limite la gomma anteriore come pochi, nel 2020 ha dovuto anche fare i conti con il grave infortunio di Brno, è stato bravo a superarlo".

"Duro lavoro per arrivare pronti al via" Fotogallery Ducati punta tutto sul rosso: la nuova livrea 2021 "Il regolamento non ci ha permesso di modificare tutte le componenti della moto, alcune dovranno essere le stesse del 2020, su tutto il resto come ciclistica e aerodinamica c'è stato un duro lavoro da parte dei costruttori per arrivare più preparati possibile all'inizio del Mondiale.