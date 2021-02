6/14

Entrambi i piloti hanno rivolto poi un pensiero a Fausto Gresini, ancora in fase di recupero a causa del Covid-19. "Dobbiamo tutti fare un grande lavoro per noi e per lui, so che non molla e tornerà più tosto di prima" le parole di Giannantonio, seguite da quelle di Bulega: "Io non so cosa deve provare e aver provato, ma non dev'essere affatto facile. L'unica cosa che posso fare da parte mia è mandargli più energia positiva possibile"