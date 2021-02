Lunedì 1° marzo alle 10:30 la Petronas presenterà le livree del Mondiale 2021. Sarà l'occasione per vedere per la prima volta Valentino Rossi con i colori del suo nuovo team, accanto al compagno di box Franco Morbidelli. Sarà possibile seguire l'evento in live streaming sul sito skysport.it, sull'app di Sky Sport e sui canali social di Sky MOTOGP, IL CALENDARIO DEL 2021 Condividi:

Maestro e allievo. Amici. E dal 2021 finalmente anche compagni di squadra. È la favola che si preparano a vivere Valentino Rossi e Franco Morbidelli. I due piloti condivideranno il box della Petronas nel prossimo Mondiale, che scatta il 28 marzo in Qatar (tutto in diretta su Sky Sport MotoGP). Una coppia inedita, tutta italiana, pronta a far crescere ulteriormente un team satellite che ha già fatto enormi progressi negli ultimi anni. Lunedì 1° marzo è il grande giorno atteso da tutti i fan del “Dottore”: è questa la data scelta da Petronas per la presentazione delle livree 2021 delle Yamaha di Rossi e Morbidelli. L'evento inizierà alle 10:30: sarà possibile seguirlo in live streaming sul sito skysport.it, sull’app di Sky Sport e sui canali social di Sky. Dopo la presentazione, grande spazio agli approfondimenti con analisi e interviste dei protagonisti.

Rossi avrà una M1 ufficiale approfondimento Uccio: "Rinnovo Vale per 2022? Aspettiamo 6-7 GP" Sarà l’occasione per vedere Rossi per la prima volta con i colori della Petronas. A seguire Valentino in questa nuova avventura ci saranno il telemetrista Matteo Flamigni, il capotecnico David Munoz e il coach Idalio Gavira. Ricordiamo che il campione di Tavullia ha firmato un contratto di un anno, anche se con Yamaha c’è già l’accordo di riparlare del 2022 dopo le prime sei-sette gare del Mondiale 2021. Rossi avrà a disposizione una M1 ufficiale.