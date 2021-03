Debuttanti della MotoGP e collaudatori scenderanno in pista venerdì 5 marzo sul tracciato di Losail, nel weekend prove ufficiali per tutti i piloti: gireranno dalle 12 alle 19.15 (ora italiana). Su Skysport.it in diretta tempi, news, foto e video dal Qatar attraverso il nostro live-blog, sabato e domenica alle 23 anche l'approfondimento su Sky Sport MotoGP

Le presentazioni non sono ancora concluse (sabato alle 10 toccherà alla Suzuki del campione del mondo uscente, Joan Mir) ma intanto la MotoGP si accende con i test di Losail. In Qatar domani scatta la prima giornata di shakedown: al lavoro rookies e collaudatori, sulle moto che da sabato proveranno anche i piloti ufficiali. Dal 5 al 7 marzo gireranno dalle 14 alle 21.15 ore locali, saranno le 12 e le 19.15 in Italia: il nostro Antonio Boselli sarà a Losail per raccontarvi tutti i dettagli dal circuito. Su Skysport.it attraverso il nostro live-blog avrete in diretta dal Qatar tempi, foto e video, in tv nel weekend appuntamento alle 23 su Sky Sport MotoGP (canale 208) con "Paddock Live Show - Speciale Test", lo spazio di approfondimento condotto da Vera Spadini, ospiti in studio Paolo Beltramo e Mauro Sanchini.