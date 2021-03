Qatar, -7: gli orari del primo GP della stagione

Tra 7 giorni sul circuito di Losail scatteranno le prime gare del Motomondiale 2021: alle 16 la Moto3, alle 17.20 la Moto2, alle 19 la MotoGP, tutte live su Sky Sport MotoGP (canale 208). Mettiamo ordine facendo il punto sui principali temi emersi nei test pre-stagionali e sugli appuntamenti in programma su Sky settimana prossima LA STAGIONE DEI MOTORI SU SKY: "330 GARE A 330 ALL'ORA" Condividi:

Il conto alla rovescia sta per terminare: il prossimo weekend prenderà il via la nuova stagione dei motori, che sarà possibile seguire live su Sky Sport. Doppio appuntamento, con F1 e MotoGP, rispettivamente in Bahrain e in Qatar. Le due ruote tornano in pista dopo la lunga pausa invernale e i test pre-stagionali di Losail.

I protagonisti dei test I voti Le pagelle dei test: Ducati, Aprilia e Yamaha da 9 Partiamo dalla Ducati: nuova line up nel team ufficiale con Jack Miller e Pecco Bagnaia, positivi sia sul giro sia sul passo gara. Il pilota australiano ha chiuso da leader della combinata con il giro record di 1:53.183. Soddisfazione anche in casa Yamaha, al via con la coppia Vinales-Quartararo nel team ufficiale e Morbidelli-Rossi in quello satellite Petronas. Ottimi tempi dei primi tre piloti e grande crescita di Valentino negli ultimi due giorni di test. Guai a sottovalutare la Suzuki del campione del mondo uscente Joan Mir, affiancato come nel 2020 da Alex Rins, entrambi competitivi a Losail. Tra gli outsider ha sorpreso Pol Espargaró, al debutto sulla Honda. Dulcis in fundo, l'Aprilia: Aleix Espargaró ha aperto i test in Qatar con il migliore tempo e si è confermato nella zona alta della classifica nei giorni successivi.

Rookies e novità nei team I team MotoGP, le coppie del Mondiale 2021: la line-up Passi avanti dallo shakedown all'ultimo giorno di test per i debuttanti della MotoGP 2021, ossia Luca Marini, Enea Bastianini (insieme in Esponsorama) e Jorge Martin (Ducati Pramac). Novità importanti anche nei team, a cominciare da Rossi in Petronas al fianco di Morbidelli e Quartararo con Vinales nella squadra ufficiale, Petrucci con KTM Tech3 e Bagnaia-Miller in Ducati.

Gli approfondimenti su Sky Sport MotoGP (canale 208) Il programma MotoGP 2021: 19 GP, Portimao prima tappa europea La prima settimana del Mondiale 2021 si aprirà giovedì 25 marzo con la conferenza piloti, a seguire "Paddock Live Show" (in simulcast con Sky Sport 24) e, alle 18.15, "Racebook" (entrambi condotti da Vera Spadin). "Paddock Live Show" tornerà alle 20.15 il giorno successivo, chiuso alle 20.45 da "Talent Time". Sabato si deciderà la griglia di partenza delle tre classi: anche quest'anno il format delle qualifiche di Moto2 e Moto3 sarà uniformato a quello della MotoGP, con Q1 e Q2. Alle 19.45 i piloti analizzeranno in conferenza le qualifiche, poi tutti i temi della giornata verranno esaminati in "Paddock Live Show" (alle 20.15) e "Talent Time" (20.45). Si arriva così alla domenica di gara: si comincia alle 13.35 con la diretta del warmup delle tre classi, concluse le gare (alle 16 la Moto3, alle 17.20 la Moto2 e alle 19 la MotoGP) appuntamento con "Race Anatomy", in onda alle 23: gli ospiti dello studio di Cristiana Buonamano saranno Paolo Lorenzi, Paolo Beltramo e Federico Aliverti.