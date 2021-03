Franco Morbidelli aveva chiuso in testa le terze libere del Gran Premio del Qatar, ma nelle qualifiche il pilota italo-brasiliano della Yamaha Petronas si è dovuto accontentare della settima posizione, a oltre mezzo secondo dalla pole della Ducati di Pecco Bagnaia. "Speravo in qualcosa di meglio - spiega Morbido - ma è stata una qualifica difficile perché non avevo la velocità per un buon time attack, anche se avevo un buon ritmo nelle FP4. Purtroppo non sono veloce quanto gli altri, la sera. Di giorno lo sono molto di più. Bisognerà inventarsi qualcosa per capire se il feeling sarà migliore e buttarsi nella gara con un setting un po'... particolare". Morbidelli non dispone di una moto full factory, ma non sembra questo il problema principale della sua performance a Losail: "Mi manca il full, ma non è quello". Sulla gara di domenica pomeriggio: "Sarà interessante capire se qualcuno se la sentirà di spingere e andare, se qualcuno invece rimarrà nel gruppo, chi lo sa... ma sappiamo anche che c'è un degrado delle gomme quindi non dovremmo vedere giri molto veloci all'inizio. Io parto indietro, dovrò rischiare, gettarmi là in mezzo... Sarà tosta".