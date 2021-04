Nessuna novità dopo le Libere 3, i 10 piloti che passano al Q2 a Doha restano i primi 10 della combinata di ieri. Note comunque positive per Rins, Mir, Petrucci (che chiudono alle spalle del leader delle FP3 Quartararo) e Rossi (9°): passi avanti in termine di grip. Alle 19 al via la Q1, la gara domenica LIVE alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, sul web aggiornamenti in tempo reale con il liveblog di skysport.it GUIDA TV Condividi:

Vento e sabbia a Losail, in queste condizioni è impossibile migliorare i propri tempi. Basta guardare in cima alla classifica: 1° Quartararo, che chiude in 1:56.064, mentre ieri il migliore era stato Miller in 1:53.145 e l'ultimo della top ten era stato Bradl in 1:53.914. Turno utile dunque più che altro per raccogliere ulteriori informazioni in vista della gara e trovare buone sensazioni: è il caso in questo senso di Rossi, che chiude nono e sembra aver trovato maggior feeling rispetto al venerdì, per Petrucci (4°) e per i due piloti della Suzuki, Rins e Mir, che concludono il turno alle spalle di Quartararo. Sono rimaste ai box le Ducati di Miller, Martin e Zarco, forti dei tempi fatti ieri hanno preferito non prendere rischi e di Marini. Solo 6 giri per Bagnaia.

Petronas: "Morbidelli, entrambi i motori sono ok" Il post FP2 Morbidelli: "Problema ai motori non grave" Wilco Zeelenberg, team manager Petronas, fa chiarezza sui problemi avuti venerdì da Morbideli: "Ieri abbiamo faticato, le Libere 1 non sono certo state l'ideale per lui. Alla fine del rettilineo un po' di olio usciva dagli scarichi e abbiamo dovuto fermare la sessione. Nulla di danneggiato al motore, fortunatamente, ma per sicurezza ne abbiamo provato uno nuovo. Entrambi i motori vanno bene, questa è un'ottima notizia per noi. Le sensazioni sono migliori rispetto a settimana scorsa. Abbiamo sostituito un motore per garantire le Libere 2 ma possiamo riutilizzarli entrambi, non ci sono problemi".

Suzuki: "Mir, restiamo fiduciosi" La delusione Mir 13°: "Errore di strategia nelle Libere 2" Il Project Leader Shinichi Sahara sulle difficoltà riscontrate ieri dal campione del mondo uscente Mir: "Nelle seconde prove abbiamo dovuto cambiare il programma perché dovevamo verificare alcune modifiche alla moto, questo è costato il giro veloce finale a Mir. È andata così, ora guardiamo avanti. Potremo recuperare per una buona posizione in qualifica, sono fiducioso".

