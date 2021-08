Il rookie spagnolo del Team Pramac festeggia il primo successo in top-class, chiudendo il GP di Stiria davanti a Mir (secondo podio in Austria per la Suzuki) e Quartararo (quinta terza piazza per la Yamaha sul circuito austriaco). E questo weekend si replica: GP d'Austria live su Sky Sport MotoGP

A soli 113 giorni dal suo brutto infortunio in Algarve e dopo un triplo intervento chirurgico, Jorge Martin trova il suo primo successo in top-class. Le coincidenze e le pietre miliari si sprecano per lui: alla pari di Andrea Iannone, sempre su Ducati, vince la sua prima gara al Red Bull Ring, impresa ripetuta l'anno scorso da Miguel Oliveira nel GP di Stiria, in quello che a tutt'oggi è l'unico GP sfuggito alla Ducati. Per Jorge la prima vittoria arriva in un circuito dove un altro Jorge, al momento più titolato di Martin, ottenne l’ultimo successo in carriera: si tratta di Jorge Lorenzo, che vinse per l’ultima volta qui nel 2018. Le prime e le ultime volte non sono la sola particolarità del Red Bull Ring, che, una volta di più si dimostra un tracciato in cui ripetersi è difficile. Solo Andrea Dovizioso qui ha ottenuto più di un successo, imponendosi in tre occasioni in un circuito che al momento conta 7 vincitori diversi in 9 GP disputati. Per Martin una prima assoluta: dopo 53 vittorie Ducati firmate solo dal team ufficiale, per la prima volta una moto di Borgo Panigale vince con un team satellite, la Pramac.

Satellite o no, il Red Bull Ring si conferma circuito Ducati: è il primo tracciato in cui ottengono una sesta vittoria, impresa che in futuro potranno ripetere a Losail, Motegi e Sepang, calendario permettendo.