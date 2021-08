Il Motomondiale riabbraccia Dovizioso, che chiuderà il 2021 al fianco di Rossi in Petronas per poi continuare con una M1 ufficiale nel 2022. Non è una prima volta su una Yamaha per Dovi, che ha già guidato una M1 del team clienti: bisogna tornare al 2012, quando era al box in Tech 3 con Crutchlow. In quella stagione salì sul podio sei volte: rivediamo le immagini del GP del Mugello, dove arrivò 3°

