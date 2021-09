Nakagami-Tsunoda, super sfida sui kart a Misano

Nella settimana di Misano, il pilota dell'AlphaTauri in F1 Yuki Tsunoda, e Takaaki Nakagami, pilota del Team LRC Honda, hanno dato vita ad un emozionante testa a testa sui kart. L'evento è stato il primo incontro per le stelle del motorsport giapponese, nonostante siano cresciuti entrambi nella regione di Tokyo a sole due ore uno dall'altro. Nakagami ha invitato il connazionale alla gara di domenica: "Non vedo l'ora di vedere questo spettacolo", le parole di Tsunoda

