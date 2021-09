Dopo le riunioni con i piloti, è arrivata la decisione definitiva da Jerez: domenica le tre categorie torneranno in pista sul circuito spagnolo. Dean Berta Vinales, il pilota morto nell'incidente avvenuto in Gara 1 in SuperSport 300, verrà ricordato con un minuto di silenzio alle 10.15. Il Round di Spagna è live su Sky Sport MotoGP (canale 208), ecco tutti i dettagli sul programma

Si sono concluse a Jerez le riunioni con i piloti della Superbike: da decidere come proseguire dopo il tragico incidente di Dean Berta Vinales, il pilota spagnolo di appena 15 anni che ha perso la vita in seguito alle gravi lesioni subite per la caduta in Gara 1, in SuperSport 300. Subito cancellate le gare di sabato, mentre per domenica la scelta è stata quella di continuare: sul circuito spagnolo torneranno dunque in pista le tre categorie (Superbike, SuperSport, SuperSport 300), Dean Berta Vinales verrà ricordato con un minuto di silenzio alle 10.15. Niente SuperPole Race, alle 11 scatterà Gara 1 (20 giri): sarà possibile seguire il Round di Spagna live su Sky Sport MotoGP (canale 208).