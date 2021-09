Pecco all'attacco di Austin: "La nostra Ducati può adattarsi bene al circuito. Siamo cresciuti, abbiamo già dimostrato di riuscire a essere veloci su tutti i circuiti". La vetta della classifica occupata da Quartararo è lontana 48 punti: "Non sarà facile, dovrò rischiare". Domenica la gara alle 21 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Superbike a Portimao: il round del Portogallo è live su Sky GUIDA TV MOTOGP - GUIDA TV SBK Condividi:

La tripletta si può fare: secondo nel Mondiale a 48 punti da Quartararo, Bagnaia carica la Ducati nella settimana del GP di Austin. "Quest'anno abbiamo dimostrato di poter andare forte su tutti i tracciati, anche su piste in cui prima faticavamo. Questa mi piace, in alcuni aspetti somiglia anche a quella di Silverstone, dove siamo stati molto veloci, per cui credo potremo essere estremamente competitivi questa settimana. Avremo bisogno di una chance per stare davanti e vogliamo coglierla", dichiara Pecco.

"Necessario rischiare" di G. Sassi Lotta al titolo, serve un Bagnaia da record "Dovrò rischiare per la lotta al titolo. Non sarà facile, 48 punti da Quartararo sono tanti, ma faremo il massimo, l'importante sarà dare il 100% sempre, come abbiamo fatto fino ad ora. La Yamaha di Fabio questo weekend sarà veloce, ma la favorita sarà la Honda con Marc Marquez".

"La Ducati può adattarsi bene" di G. Meda Austin, Ducati: ora battere le Honda si può "Non veniamo qui da due anni, dobbiamo capire bene le condizioni del tracciato, hanno riassaltato alcuni pezzi tipo la 1 e la 2 o la 10, ma il serpentone (curva 3-4) è in condizioni disastrose, ci sono delle grosse crepe nell'asfalto e in passato proprio per le buche ho fatto particolare fatica. Non sarà una pista facile, ma sarà così per tutti, non solo per me. In ogni caso penso che la Ducati si adatterà bene, abbiamo fatto uno step importante fatto nelle ultime gare".