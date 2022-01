Sono giorni "caldi" per il Mondiale di MotoGP: Marc Marquez è tornato in pista (anche se su una moto stradale) e ha ufficializzato la partecipazione ai test di Sepang in programma il 5-6 febbraio; il team Gresini ha dato il via alle presentazioni, svelando le moto con cui Bastianini e Di Giannantonio porteranno avanti il sogno di Fausto nel 2022. Lo faranno su una Ducati, e proprio restando in tema Ducati oggi è stato annunciato il giorno in cui verrà presentata la moto di Bagnaia e Miller: il team ufficiale dà appuntamento al 28 gennaio. Le Desmosedici GP22 saranno svelate in modalità virtuale a partire dalle 16: su Skysport.it potrete seguire l'evento in live streaming.