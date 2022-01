Jack Miller è risultato positivo al Covid-19 dopo essersi sottoposto ad un test molecolare mercoledì 19 gennaio, e non è potuto quindi partire per l’Europa per prendere parte allo shooting ufficiale del Ducati Lenovo Team 2022. Jack, che sta bene ed è asintomatico, è attualmente in isolamento a casa sua in Australia e si sottoporrà ad un altro tampone la prossima settimana. Per questo motivo la presentazione della squadra, originariamente prevista per il 28 gennaio, è stata posticipata al 7 febbraio.