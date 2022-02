Per celebrare il 50° compleanno di BMW M (il reparto racing del brand), un'auto da corsa debutterà in pista in MotoGP. Per la prima volta non sarà un modello stradale modificato a svolgere i controlli sui circuiti, la nuova Safety Car infatti è la BMW M2 CS Racing, un'auto da corsa purosangue

LO SPECIALE MOTOGP