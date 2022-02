Marco Bezzecchi e il grande salto in MotoGP: "Ancora fatico a rendermene conto...Arrivare in top-class con il team di Rossi è una grande soddisfazione. La mia squadra al box è il massimo"

Dopo quattro anni di Moto3 e tre di Moto2 il Bez nel 2022 debutta in MotoGP con il Mooney VR46 Racing Team. Al Teatro Rossini di Pesaro son state svelate le Ducati con cui il team di Rossi fa il suo ingresso in top-class. L'emozione di Marco: "Sto vivendo un momento bellissimo. Arrivare in MotoGP nella squadra di Valentino, che è sempre stato il mio idolo, è una grandissima soddisfazione. Ancora non mi rendo conto bene di essere passato in top-class...Il mio box è fantastico, non avrei potuto chiedere di meglio, mi trovo molto bene con tutti, il clima è ottimo".