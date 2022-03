Pecco pronto a lottare per il titolo: "Il nostro potenziale è estremamente alto, la moto funziona molto bene. La Ducati non mi mette pressione, ci penso da solo per provare a vincere". Sul futuro: "Mi piacerebbe restare in rosso per tutta la carriera". Il Motomondiale è live su Sky, domenica a Losail le prime gare della nuova stagione: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14:20, MotoGP alle 16 GUIDA TV - CALENDARIO Condividi

Vicecampione del mondo dell'ultima stagione, Bagnaia è uno dei piloti più attesi del 2022: "Il nostro potenziale è estremamente alto, simile a quello del finale dell'ultima stagione. La Ducati funziona molto bene, sono fiducioso, nel giro di 3-4 gare vedremo come sarà il campionato. Sappiamo di essere forti e veloci, quindi adesso voglio andare in moto, non vedo l'ora di tornare in sella" dichiara Pecco a Losail, alla vigilia delle prove libere del primo GP della stagione.

Imparare dagli errori I dettagli Abbassatore anteriore Ducati, abolizione in vista "Nel GP Qatar del 2021 ho chiuso al terzo posto, ma non avevo ancora esperienza. Ho commesso alcuni errori l'anno scorso, sono serviti per imparare, già nella seconda parte del campionato siamo cresciuti molto. Cerco di lavorare in silenzio, senza fare passi indietro. Faccio così anche a casa quando litigo con la mia fidanzata Domizia, non commetto due volte lo stesso errore. Ci metto un po' di tempo a capire, ma poi non sbaglio di nuovo. Abbiamo capito come usare le gomme ma non si smette mai di imparare, nello sport e nella vita".

Nessuna pressione Guida tv Riparte la MotoGP: il GP Qatar in diretta alle 16 "La mia Ducati al termine del 2021 era la moto migliore che avessi mai guidato, ma non so dire se fosse la moto migliore in assoluto nel paddock. Io cerco di dare il massimo con la moto che ho, senza che la Ducati mi metta pressione, ci penso da solo a mettermi pressione per migliorare".

L'amore per la Ducati "Sono molto contento di restare in Ducati per altri due anni. Mi piacerebbe restare in questo team per tutta la carriera, vedremo cosa accadrà in futuro. Aver rinnovato mi permetterà di lavorare più rilassato e di dare il massimo in pista".