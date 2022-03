Il pilota del team Mooney VR46 è pronto al primo appuntamento stagionale: "Nei test in Indonesia sono stato veloce e costante, dobbiamo ripartire da quanto raccolto a Mandalika e cercare di fare un ulteriore passo avanti". Sull'assenza di Vale: "Sarà strano, il suo motorhome era un punto di riferimento". Il GP del Qatar è live su Sky, domenica le gare: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14:20, MotoGP alle 16 GUIDA TV - CALENDARIO Condividi

A Losail primo GP della stagione, Luca Marini è pronto a scendere in pista dopo i risultati positivi raccolti nei test prestagionali: "Sono soddisfatto di com'è andata in Indonesia, sono stato veloce e costante, mi piacerebbe ripartire così questo weekend. Sarà un inizio duro per tutti, ma possiamo contare su una buona base e un ottimo potenziale sia come team sia moto. C'è da lavorare, ma ottimo potenziale. Servirà un ulteriore passo avanti, gli altri spingono sempre di più, sono migliorati tutti. Dobbiamo fare un bel lavoro come squadra e cercare di portare a casa bei risultati dai primi giorni", spiega il pilota del team Mooney VR46.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp Ducati in giallo: le moto del team Mooney VR46 Il team di Valentino Rossi, Mooney VR46, al Teatro Rossini di Pesaro ha svelato tutti i dettagli delle moto con cui quest'anno farà il suo debutto in top-class (prima gara il 6 marzo in Qatar): sono giallissime le livree delle Ducati Desmosedici GP di Marini e Bezzecchi, il giallo fluo e nero di VR46 si mescolano al giallo ocra e al grigio scuro di Mooney ridisegnando in maniera più aggressiva la veste grafica dell'intero team LA PRESENTAZIONE Per Luca Marini una GP22 identica a quella dei piloti ufficiali, a Marco Bezzecchi una GP21 . Bellissima la livrea ispirata a uno stile vintage e caratterizzata dal giallo (colore classico di Valentino Ross) in due diverse tonalità e da un grigio che fa da sfondo. Alla presentazione spazio anche alle Kalex con cui Celestino Vietti e Niccolò Antonelli affonteranno il Mondiale di Moto2 A fare gli onori di casa al teatro Rossini di Pesaro, dove si è svolta la presentazione della squadra, Valentino Rossi, Team Owner: "È stata una lunga strada dalla Moto3, ma ora siamo pronti ad esordire in MotoGP con un Team targato VR46 e quattro giovani piloti che so daranno il massimo. È la chiusura di un cerchio per me e anche per tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con tanta passione a questo progetto" "Allo stesso tempo è un grande debutto e l’inizio di un nuovo capitolo di questa bella storia in MotoGP. Siamo qui grazie anche al supporto di tutti i noi nostri partener e sono contento di dare il benvenuto a Mooney: ci siamo incontrati questo inverno al Ranch, c’è stato subito feeling e ora ci ritroviamo qui su questo palco con queste bellissime moto con i nostri colori"

"Voglio divertirmi e raggiungere bei risultati" I ricordi MotoGP: i 7 piloti italiani sulle minimoto. VIDEO "Non sento di dover dimostrare qualcosa a qualcuno se non a me stesso. Sono qui perché mi piace, la mia passione per la MotoGP cresce ogni anno di più. Voglio ottenere risultati importanti e divertirmi, questo è il sogno che avevo da bambino".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGP Tutti i piloti del 2022, sette italiani in griglia Domenica 6 marzo scatta in Qatar la prima gara della MotoGP 2022 (in diretta alle 16 su Sky Sport MotoGP). Sarà un Mondiale ricco di novità, a partire dai cinque nuovi piloti al via rispetto alla stagione precedente. Due di loro sono italiani, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che portano il totale degli italiani in griglia a quota sette. Scopriamo chi sono i 24 piloti del Mondiale: 14 di loro hanno già vinto almeno un titolo, a dimostrazione dell'alta qualità del campionato GUIDA TV - CALENDARIO APRILIA RACING - Aleix Espargaró (confermato). Lo spagnolo continuerà il suo impegno all’interno del box Aprilia anche nel 2022. In sella alla RS-GP sin dal 2017, il pilota spagnolo ha attraversato diverse fasi del progetto Aprilia in MotoGP, dalla grande e promettente crescita nella prima stagione alle difficoltà del 2018 fino alla rivoluzione tecnica del 2019 che ha portato alla nascita della RS-GP 2020. Nel Mondiale 2021 è arrivato anche il primo storico podio per Aprilia (terzo posto a Silverstone) APRILIA RACING - Maverick Vinales (confermato). Il 2021 di Vinales è stato molto particolare: ha interrotto il contratto fino al 2022 con la Yamaha, dove era approdato nel 2017, e ha completato la stagione con Aprilia. Il 2022 rappresenta quindi il primo Mondiale vissuto dall'inizio con Aprilia. Lo spagnolo si è classificato terzo al primo anno con Yamaha, quarto nel 2018, al termine del 2019 si è assicurato il terzo posto in campionato, mentre nel 2020 ha chiuso sesto. Nel 2021 è arrivato 10° in classifica DUCATI LENOVO TEAM - Francesco Bagnaia (confermato). 'Pecco' ha esordito in MotoGP nel 2019 presentandosi nella massima categoria da campione del mondo in carica della Moto2. Dopo una prima stagione di adattamento alla classe regina nel team Pramac, fin dal primo appuntamento del 2020 il piemontese ha dimostrato grande competitività (sempre nel team Pramac). Nel 2021 passa nel team ufficiale Ducati e lotta con Quartararo per il titolo, chiudendo la stagione al 2° posto. Dopo la firma del rinnovo Ducati, adesso Pecco ha tutto per puntare al titolo

"Strana l'assenza di Valentino" Nuova stagione Tutte le novità del Mondiale 2022 di MotoGP "Il 2022 è il primo anno da quando sono nato senza Valentino in griglia nel Motomondiale, questo è sicuramente strano. Per me quando sono in pista non c'è differenza, anche se sarà un peccato non vederlo nei GP in Europa perché il suo motorhome era un punto di ritrovo per tutti noi piloti dell'Academy e non solo, era bello passare sempre quell'oretta insieme".