Venerdì 4 marzo è nata Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e di Francesca Sofia Novello, proprio nel giorno in cui è iniziato il Mondiale. Bagnaia: "È un segno: oggi è iniziata la prima stagione senza Vale, ed è nata sua figlia. I segni non sbagliano mai". Il fratello Marini: "In un venerdì negativo come questo, la nascita di Giulietta è una bella nota rosa" (Luca ha chiuso 23°). Morbidelli: "Giulietta avrà tanti zii, io ho il nome adatto per essere uno zio, sarò uno zio molto bravo"

L'ANNUNCIO DELLA NASCITA