Martin: "Mi manca la giusta costanza per vincere"

Quinta pole in top-class per il pilota della Ducati Pramac: "Sono molto contento, abbiamo fatto un grande giro, ma non sono fiducioso al massimo per la gara, dobbiamo fare ancora un passo avanti se vogliamo vincere a Losail". Domenica il GP del Qatar alle 16 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Non è certo una novità, ormai, partire davanti a tutti per Jorge Martin : a Losail è arrivata la sua quinta pole in top class , la 26^ se consideriamo anche le altre classi. "Sono molto contento - ammetta il pilota della Ducati Pramac - abbiamo conquistato un’altra pole, abbiamo fatto un grande giro. Ma domenica sarà dura, in molti possiamo lottare per il podio . Spero di fare un passo avanti nel setup e nell'elettronica per provare a vincere".

Martin: "Ci manca ancora qualcosa per la vittoria"

Nonostante il super risultato, rimangono ancora alcune 'cosette' da sistemare. "È un weekend un po' strano - spiega il madrileno, 'Rookie of the year' nel 2021 - qualche run va bene e qualche altro va male, è difficile capire bene, non c’è la costanza giusta. Stiamo provando tanti setup per trovare più grip, ma sono contento del motore. Siamo in pole, significa che abbiamo un buon potenziale, ma manchiamo un po' in accelerazione, è difficile gestire la gomma. Non sono fiducioso al massimo per la gara, dobbiamo fare un passo avanti, ho bisogno di trovare qualcosa in più con il team per andare più forte e vincere in Qatar".