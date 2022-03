Il Mondiale MotoGP 2022 è iniziato con una seconda sessione di prove vissuta come una qualifica, con time attack a ripetizione, illuminati dalle luci artificiali di Losail. Rins chiude primo, Mir terzo: la Suzuki inizia l’era Suppo nel migliore dei modi . Ha un motore più potente, che spinge in rettilineo , conservando comunque l’agilità dei 4 cilindri in linea e la bontà ciclistica di sempre.

Ducati in difficoltà

ducati

Pecco: "Uso un motore 2022 con specifica diversa"

La Ducati è più in difficoltà del previsto. Pecco non è stato redditizio sul giro secco (cosa che gli riesce bene) ed è anche scivolato in FP1. Aspetto da valutare, il fatto che non abbia fatto la differenza nel quarto settore. Martin al quarto posto è comunque un segnale incoraggiante, che ci aiuta a rispedire al mittente il luogo comune della Ducati favorita in Qatar, aspettiamo… Anche per capire se è in atto un nuovo corso. Di certo lo è per Rossi. Nel primo giorno della nuova MotoGP senza di lui è nata Giulietta. Un segno del destino e una gioia che varrà più di qualsiasi Mondiale… E Valentino se ne accorgerà presto. Auguri!