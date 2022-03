Una giornata da sogno per Celestino Vietti: pole, giro veloce e vittoria in Moto2 a Losail, con una gara condotta in testa dall'inizio alla fine. Un weekend da incorniciare in Qatar per il pilota piemontese del Mooney VR46 Racing Team, la squadra che porta il nome di un certo Valentino Rossi, al primo trionfo nella classe intermedia. "Non mi aspettavo di avere un passo così - ammette il 20enne di Ciriè, cittadina del Torinese - sono molto contento per il team, abbiamo fatto un grande lavoro fin dai test invernali. Sapevamo di essere molto veloci, ma non pensavo che potessimo stare davanti per tutta la gara anche perché Augusto (Fernandez, ndr), Lowes e Canet andavano veramente forte. La strategia? Ci eravamo detti di spingere, se fossi partito bene. E così è stato... La vittoria più bella che potessi desiderare".