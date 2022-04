Caduta a Portimao per il pilota del Team Gresini e attuale leader del Mondiale, portato in Clinica Mobile per gli accertamenti del caso. "Non ci voleva - spiega Bastianini - è una brutta botta. Quando ho messo la slick ho provato a spingere un po' di più per entrare in Q2 ma ho esagerato, perché la gomma era ancora fredda. Mi fa male un po' il polso destro, ma non sento niente di rotto. Domani tornerò all'attacco". Domenica la gara alle 14 su Sky



VIDEO. LA CADUTA DI BASTIANINI - MOTOGP: POLE DI ZARCO