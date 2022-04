Finito a terra nel Q1, Bastianini cade anche in gara a Portimao: il pilota del team Gresini, impegnato a risalire dalla 18^ posizione, stava lottando per la top ten quando al 10° giro è scivolato chiudendo così la sua gara in anticipo. Bestia perde la vetta del Mondiale, occupata ora da Quartararo (vincitore a Portimao) a pari punti con Rins, ma il distacco è minimo: appena 8 punti. E settimana prossima si torna subito in pista, GP di Jerez live su Sky

