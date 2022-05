Ciabatti carica la Ducati: "Pronti per il titolo"

Il direttore sportivo Ducati a Sky Sport 24 torna sul trionfo di Jerez di Bagnaia: "Vittoria importante, ne avevamo bisogno, è stato un weekend incredibile. Quartararo è davanti in classifica, ma abbiamo quello che serve per rendergli la vita difficile nelle prossime gare". Intanto a Jerez i piloti sono ancora in pista: test fino alle 18. Tutti gli aggiornamenti in tv su Sky Sport 24, sul web con il nostro live-blog

Finalmente Pecco: Bagnaia in Spagna ha festeggiato la sua vittoria stagionale con tanto di grande slam. Vittoria, pole position, giro veloce, tutta la gara in testa: semplicemente perfetto. La gioia del direttore sportivo Ducati, Paolo Ciabatti, intervistato da Sandro Doanto Grosso: "E' stato un successo importante, avevamo iniziato la stagione con la quello di Bastianini ma il team ufficiale era rimasto sottotono nelle prime tappe del Mondiale. Aver vinto a Jerez, in una pista non particolarmente favorevole a noi, con Pecco autore di una grande gara nonostante i problemi alla spalla, ha reso il weekend davvero incredibile, Ne avevamo bisogno. Quartararo è davanti, è vero, ma ora abbiamo quello che serve per rendergli la vita difficile".