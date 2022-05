La prima vittoria stagionale di Bagnaia (Ducati) è l'epilogo di una gara perfetta, in cui Pecco è riuscito a restare in testa dall'inizio alla fine. Inutili gli attacchi di Quartararo (Yamaha), rimasto per tutto il GP alle sue spalle. A Marc Marquez (Honda) non basta un salvataggio strepitoso, terzo Aleix Espargaró (Aprilia). Prossimo appuntamento a Le Mans: il 15 maggio il GP di Francia live su Sky

