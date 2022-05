Incertezze alle spalle, Bagnaia punta alla vetta

Dopo un inizio di mondiale complicato, Bagnaia ha conquistato la prima vittoria stagionale a Jerez e ora che è finalmente riuscito a trovare il feeling con la sua Ducati è pronto alla rimonta per la lotta al titolo. Prossimo appuntamento a Le Mans: GP di Francia in diretta il 15 maggio alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ROSSI "COACH": SI GODE LA POLE DI BAGNAIA A JEREZ Condividi

Pecco Bagnaia è tornato! Nei primi due appuntamenti europei il ducatista ha decisamente cambiato passo. A Portimao nonostante il brutto infortunio in qualifica, in gara ha finalmente trovato il feeling con la sua GP22. Sensazioni positive che hanno avuto il culmine la domenica successiva, dove su un circuito ostico come quello di Jerez ha dominato, prima in qualifica con una pole stratosferica e poi in gara. 25 punti che rappresentano un pieno di autostima soprattutto se paragonati ai 31 raccolti nelle prime 5 gare.

La svolta I numeri Pecco perfetto a Jerez, 2° Grande Slam in carriera La svolta è stata quando ha capito che doveva smettere di cercare di adattare la moto a se stesso, e cambiare stile di guida per esprimersi al meglio su una moto meno fisica. Detto fatto! Dopo la vittoria di Jerez non solo è arrivata la consapevolezza che questa nuova Desmosedici può adattarsi bene ovunque, ma Pecco è finalmente riuscito a trovare il modo per esprimere al massimo il suo potenziale.

Pole con giro più veloce mai realizzato, tutta la gara in testa, record della pista e vittoria: insomma una prestazione perfetta per Pecco Bagnaia, dominatore del 6° Gp stagionale. Merita un voto alto tutta la Ducati, mentre la Yamaha si aggrappa al solo Quartararo che resta il leader del Mondiale. Quel posteggio ripreso dall'elicottero con così tante moto che neppure col grandangolo da lassù ci stavano tutte, molte tribune piene, un paddock vivo, le ovazioni della gente. Evviva, siamo tornati a quell'eccezionale normalità dei circuiti pre-pandemia, sperando che duri perché le gare così sono un'altra cosa anche in televisione. Le gare non sono state molto combattute (eccetto la Moto3, come normale), ma tese e sempre sul filo del rasoio, quando basta una sbavatura per cambiare tutto. Insomma, bene. Il ritorno in Europa continua sempre meglio e con gli italiani sempre in luce, soprattutto considerando la MotoGP dove, su 6 gare fin qui disputate, 3 le hanno vinte piloti italiani su Ducati (2 Bastianini e 1 Bagnaia), 1 l'Aprilia con Aleix Espargaro. Insomma dai che siamo forti, molto forti. Sia come piloti, sia con le moto, la tecnica, l'inventiva. Bene, adesso aspettiamo una domenica per tornare in pista a Le Mans il 15, poi il Mugello il 29… Strabagnaia docet – Pecco e la rossa Ducati sono tornati al livello massimo, a quella perfezione che aveva dipinto di tante speranze e molte certezze la fine della scorsa stagione. Il pilota torinese dell'Accademy VR46 ha compiuto un capolavoro: pole con giro più veloce mai realizzato, tutta la gara in testa, record della pista e vittoria. Un grande slam che la dice lunga sulle possibilità del binomio italiano. Ci sono volute un po' di gare per mettere a punto la nuova Ducatona, ma lavora e lavora ecco la moto migliore. Almeno nelle mani di Pecco.

Vetta nel mirino Adesso le incertezze di inizio campionato se le è lasciate alle spalle, e guarda a Le Mans con maggior fiducia e un solo obiettivo: prendersi la leadership del campionato. In Francia dove Quartararo gioca in casa, ci sarà più da soffrire, ma Mugello e Barcellona saranno terreno fertile per la Ducati che sui lunghi rettilinei potrà anche sfruttare al massimo la velocità di punta. Nel 2021 dopo una prima parte di stagione difficile Pecco ha vinto 4 gare su sei, dimostrando a tutti che una volta sbloccato sa vincere a raffica. Ora vuole ripetersi, la vetta della classifica dista 33 punti, che non sono pochi, ma nemmeno così tanti soprattutto se si considera che mancano ancora 15 gare e che moto e pilota ora sono un binomio praticamente perfetto.